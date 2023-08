Tennisser Griekspoor begint als nummer 24 van wereld aan US Open

Tennisser Tallon Griekspoor is een plaatsje geklommen op de wereldranglijst. Hij begint dinsdag als nummer 24 van de wereld aan de US Open. Griekspoor verloor afgelopen week van de Australiër Max Purcell in de derde ronde van het toernooi van Winston-Salem.

Botic van de Zandschulp is tien plaatsen gezakt en staat nu 65e. Hij verloor afgelopen week in Winston-Salem van Omni Kumar, de nummer 385 van de wereld.

Bij de vrouwen leverde Arantxa Rus een plekje in. De beste tennisster van Nederland staat nu 45e.

Rus, Griekspoor en Van de Zandschulp komen dinsdag in actie op de US Open. Rus neemt het in haar eerste partij op tegen de Amerikaanse Madison Keys, Griekspoor treft de Fransman Arthur Fils en Van de Zandschulp stuit op Jordan Thompson uit Australië.