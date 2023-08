Wielrenner Evenepoel leider in Ronde van Spanje na etappewinst

Wielrenner Remco Evenepoel heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen, een rit met finish bergop. De Belgische titelverdediger van Soudal Quick-Step kwam na ruim 158 kilometer als eerste over de streep in het Andorrese skidorp Arinsal. Hij nam tevens de leiderstrui over van de Italiaan Andrea Piccolo.

Evenepoel versloeg in de sprint van een uitgedund peloton Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Primoz Roglic van Jumbo-Visma werd vierde. Na de finish kwam Evenepoel hard in botsing met een van de journalisten op de weg, wat hem een bloedende wond aan zijn wenkbrauw opleverde.

Evenepoel heeft in het algemeen klassement 5 seconden voorsprong op Enric Mas (Movistar) en 11 seconden op Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Van de favorieten was Geraint Thomas van Ineos-Grenadiers maandag de enige die tijd verloor. Hij staat nu op de 21e plaats op 1.11. Beste Nederlander is Wilco Kelderman van Jumbo-Visma op de negende plaats.

Na de chaotisch verlopen eerste twee dagen van de Vuelta was de derde etappe op papier een stuk overzichtelijker. De rit kende een relatief vlakke aanloop richting de zware Coll d’Ordino en de slotklim naar Arinsal, een parcours dat gemaakt leek voor vroege vluchters. Meerdere renners waagden een poging om weg te komen, voordat een negental met de Italiaan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) en de Duitser Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) het peloton achter zich liet.

Ondanks het werk van EF Education-EasyPost, dat de rode trui van Piccolo beschermde, liep de voorsprong op tot 5 minuten. Gezien de aanwezigheid in de kopgroep van Caruso en Kämna, respectievelijk de nummers 4 en 9 van de Ronde van Italië eerder dit jaar, wilden de ploegen van de favorieten het gat niet te groot laten worden. Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step en Ineos Grenadiers zorgden ervoor dat de achterstand werd teruggebracht tot onder de 3 minuten.

Op de Coll d’Ordino bleven Caruso, Kämna en Eduardo Sepúlveda (Lotto-Dstny) over van de oorspronkelijke kopgroep, waarna Sepulveda in de afdaling zijn metgezellen moest laten gaan. Kämna reed op de slotklim weg bij Caruso, maar de Duitser werd vervolgens zelf gegrepen door het uitgedunde peloton. Evenepoel zette aan op het laatste deel van de klim en kwam 1 seconde voor zijn concurrenten over de streep.