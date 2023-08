Djokovic wint bij terugkomst eerste ronde US Open

Tennisser Novak Djokovic heeft de eerste ronde van de US Open gewonnen van de Fransman Alexandre Müller. De 23-voudig grandslamkampioen was in 1 uur en 35 minuten klaar met de 26-jarige Müller en won in drie sets: 6-0 6-2 6-3. Hij brak acht keer de opslagbeurt van de Fransman en sloeg 32 winners. De zege op Müller betekent ook dat Djokovic na de US Open gegarandeerd de eerste plek op de wereldranglijst overneemt van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De huidige nummer 2 van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen. Hij was al drie keer de beste op Flushing Meadows. De 36-jarige Serviër treft in de tweede ronde de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.

De partij in het Arthur Ashe Stadium begon veel later dan gepland, maar dat deerde Djokovic in het geheel niet. “Het maakte me niet uit dat ik na middernacht begon, want ik keek al een paar jaar uit naar dit moment, om in het grootste stadion in onze sport, het luidste stadion in onze sport, een avondsessie te spelen,” zei Djokovic. “Het was een groot plezier om de baan op te stappen, ik had er lang naar uitgekeken.”

De Serviër was tevreden over zijn spel en sprak van “onberispelijk” tennis. “Vooral in de eerste twee sets speelde ik bijna foutloos en de eerste set was perfect. Over het algemeen ben ik heel erg blij met hoe ik me voel en met de manier waarop ik speel. Hopelijk kan ik dat niveau vasthouden.”