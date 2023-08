Etappewinnaar Groves blij met ‘superagressieve’ ploeg in Vuelta

Etappewinnaar Kaden Groves was blij dat zijn ploeg Alpecin-Deceuninck werd beloond voor het harde werk tijdens de vierde etappe van de Ronde van Spanje. “We zaten er altijd als we er moesten zitten en dat betaalt zich uit met de zege”, zei de 24-jarige Australische sprinter.

Alpecin-Deceuninck en de Nederlandse formatie DSM-Firmenich zorgden ervoor dat de vlucht van de dag altijd binnen schootsafstand bleef. “Wij en DSM waren de enige ploegen die controleerden”, wist Groves. “We gebruikten twee renners om de vlucht onder controle te houden. Dat vroeg veel energie, maar mijn ploeg was fantastisch. Superagressief.”

De laatste 4 kilometer werden ontsierd door twee valpartijen, waaronder eentje op 400 meter van de streep. Groves wist de val te ontwijken en achterhaalde vervolgens Sebastian Molano in de laatste meters. “De laatste bocht werd heel spannend. Ik denk dat Marijn van den Berg en mijn ploegmaat Robbe Ghys te ruim gingen en crashten. Het gat dat Molano sloeg op mij was groot. Hij ging vol gas vanaf de voet, maar gelukkig was ik geduldig en sterk genoeg om nog het gat dicht te rijden.”

Voor Groves is het de derde zege in een grote ronde. Hij won vorig jaar eveneens een etappe in de Ronde van Spanje en eerder dit jaar een rit in de Ronde van ItaliĆ«. “Het is nog best vroeg in de Vuelta. Hopelijk is dit niet de laatste”, aldus Groves.