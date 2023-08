Gauff door naar tweede ronde US Open

Tennisster Coco Gauff heeft in de eerste ronde van de US Open gewonnen van qualifier Laura Siegemund. De Amerikaanse tiener versloeg haar Duitse tegenstander op de openingsdag van het laatste grandslamtoernooi van het jaar in drie sets met 3-6 6-2 6-4.

De 19-jarige Gauff, die eerder deze maand op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati de grootste titel uit haar loopbaan veroverde, verloor maandag in het Arthur Ashe Stadium de eerste set van de 35-jarige Duitse, die met slim spel wist te verbazen.

In de derde set verloor Gauff haar geduld met de umpire. Ze vond dat Siegemund tijd rekte en eiste dat daar wat van gezegd zou worden. “Het kan me niet schelen wat ze doet tijdens haar opslag, maar tijdens mijn opslag moet ze klaar zijn. Ze is nooit klaar”, riep Gauff tegen de scheidsrechter.

In de tweede ronde treft Gauff de 16-jarige Russin Mirra Andrejeva.