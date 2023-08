Huilende Siegemund noemt publiek op US Open ‘respectloos’

De Duitse tennisster Laura Siegemund heeft harde kritiek geuit op het publiek bij de US Open na haar nipte verlies in drie sets van de Amerikaanse Coco Gauff op de openingsavond van het grandslamtoernooi in New York. “Ik ben erg teleurgesteld over de manier waarop de mensen mij hebben behandeld”, zei de 35-jarige geĆ«motioneerd na haar nederlaag in drie sets. “Ze hadden geen respect voor me, ze hadden geen respect voor de manier waarop ik speelde, ze hadden geen respect voor tennis. Dit is iets wat heel erg veel pijn doet.”

De toeschouwers jouwden Siegemund tijdens wedstrijd geregeld uit en klapten soms ook als ze haar eerste opslag miste. “Dit soort oneerlijk, respectloos gedrag tegenover een niet-Amerikaanse speelster heb ik alleen hier op deze baan meegemaakt,” zei Siegemund. “Ik denk dat het de eerste keer is dat ik huil in een persconferentie.”

Haar 19-jarige tegenstandster Gauff, als zesde geplaatst, ergerde zich gedurende de partij aan het feit dat Siegemund langer dan de toegestane tijd rust nam tussen de rally’s. In de derde set verloor Gauff haar geduld met de umpire en eiste ze dat die zou optreden. Siegemund kreeg vervolgens twee keer een waarschuwing.