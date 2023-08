Schade bij wielrenner Evenepoel valt mee

Wielrenner Remco Evenepoel heeft geen ernstige schade opgelopen bij een valpartij maandag na afloop van de derde etappe van de Ronde van Spanje. “De schade is gelukkig niet groot”, zei hij voor de start van de vierde rit. “We spreken hier over een hoofdwond van 1 of 2 centimeter. Twee kleine hechtingen en dat is het. Het is oppervlakkig, al was het wel even schrikken. Ik ben zelfs niet stijf, van spierpijn of botschade is geen sprake. Dat is een geluk bij een ongeluk. Er is enkel wat schade aan de buitenkant.”

Evenepoel schreef de derde etappe op zijn naam. Vlak over de finish kwam hij in botsing met een vrouw, waardoor de Belg ten val kwam. De leider van het algemeen klassement uitte na zijn valpartij opnieuw kritiek op de organisatie “Al voor de derde dag op rij gaat hier iets verkeerd qua veiligheid”, baalde de kopman van Soudal Quick-Step die de Vuelta afgelopen jaar won.

De renners hadden na de finish in het Andorrese skidorp Arinsal amper ruimte om uit te rijden, voordat een groep journalisten, verzorgers en andere betrokkenen de weg versperde. “Er was maar 50 meter na de finishlijn”, zei Evenepoel. “Ik ben er wel klaar mee.”

Eerder was Evenepoel niet te spreken geweest over de ploegentijdrit, die vanwege de invallende duisternis voor onveilige situaties zorgde op het gladde parcours in Barcelona. In de kletsnatte tweede etappe werd pas na kritiek van onder anderen Evenepoel iets gedaan aan de plek van de tijdwaarneming.