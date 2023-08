Spaanse politie verijdelt actie tot sabotage in Vuelta

De Spaanse politie heeft vier mensen aangehouden die van plan waren een etappe in de Ronde van Spanje te saboteren. Ze wilden vermoedelijk olie vanaf een viaduct op de route gooien. Het zou gaan om aanhangers van een extreemlinkse Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die tegen de doortocht van de Vuelta door de regio is.

“Met dit mechanisme probeerden ze de Ronde van Spanje te saboteren”, luidt het bijschrift op X (voorheen Twitter) van de nationale politie bij een video. “‘Het gaat om twee containers met 400 liter vloeistof, bedoeld om op het peloton te laten vallen. Vier mensen zijn aangehouden in Lleida.”

Op het filmpje is te zien hoe een slang vanaf een viaduct direct op de weg beneden is gericht. De slang is verbonden aan tanks, die verderop verborgen staan tegen een bergwand.

De vermeende saboteurs zijn zaterdag al gearresteerd, meldde de politie later in een persbericht. De vloeistof in kwestie was waarschijnlijk motorolie en het deel van de weg waarop ze de olie wilden laten vloeien, maakte deel uit van het parcours van de derde etappe van maandag naar Andorra.