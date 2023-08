Spaanse regering juicht hervorming voetbalbond na kusaffaire toe

De Spaanse regering heeft positief gereageerd op het herstructureringsplan dat voetbalbond RFEF aankondigde na de commotie die is ontstaan over de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenni Hermoso na het winnen van de WK-finale in Sydney.

Waarnemend minister van Sport Miquel Iceta verwelkomde de hervormingen en beloofde een einde te maken aan elke vorm van discriminatie van vrouwen in de sport. “Het is voorbij, geen discriminatie meer voor vrouwen,” zei Iceta op een persconferentie in Madrid. “We zijn getuige geweest van een echte sociale en sportieve terugslag.”

De regionale voorzitters van de Spaanse voetbalbond hielden maandag spoedberaad en kwamen na afloop naar buiten met het verzoek aan Rubiales met onmiddellijke ingang af te treden. In een verklaring stelden ze het gedrag van Rubiales na de WK-finale onacceptabel te vinden. Ook vonden de voorzitters van de regionale voetbalbonden dat hij het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft geschaad.

Tevens kondigde de RFEF aan een “diepgaande organisatorische herstructurering” door te voeren op strategische posities binnen de voetbalbond.