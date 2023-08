Succesvolle comeback voormalig nummer 1 Wozniacki op US Open

De Deense tennisster Caroline Wozniacki heeft een succesvolle comeback gemaakt op de US Open. De voormalig nummer 1 van de wereld, die meer dan drie jaar afwezig was in het profcircuit, won op het grandslamtoernooi van New York haar partij in de eerste ronde van de Russische qualifier Tatiana Prozorova. Ze won in het grote Louis Armstrong Stadium in 1,5 uur tijd in twee sets: 6-3 6-2.

Wozniacki speelt haar derde toernooi sinds haar terugkeer. Ze was al actief in de toernooien van Montreal en Cincinnati. De 33-jarige Deense nam afscheid na de Australian Open van 2020 om een gezin te stichten, maar besloot deze zomer weer het racket serieus op te pakken. Haar ervaring gaf de doorslag tegen de 19-jarige Prozorova.

“Het voelt geweldig om terug te zijn,” zei Wozniacki, die in de tweede ronde de als 11e geplaatste Tsjechische Petra Kvitova treft. “Ik ben hier sinds 2019 niet meer geweest en sindsdien is er veel gebeurd. Het voelde zo speciaal om de kans te krijgen op deze grote baan in een avondsessie te spelen en een overwinning te boeken.”

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien. De Australian Open in 2018 was het enige grandslamtoernooi dat ze won. “Het zal uiteraard in de volgende ronde tegen Petra een stuk moeilijker worden. Ik ken haar goed en heb al vele malen tegen haar gespeeld, dus ik weet wel wat ik ongeveer kan verwachten”, blikte ze vooruit.