Tennisster Rus weet in New York niet te verrassen tegen Keys

Tennisster Arantxa Rus heeft op de US Open niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Madison Keys. De nummer 45 van de wereld verloor met 6-2 6-4 van de als zeventiende geplaatste Amerikaanse. De wedstrijd werd gespeeld in het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion in New York.

Keys maakte het na 1 uur en 26 minuten af met een sterke forehand, die Rus te machtig was. De Amerikaanse – die een kreet van opluchting slaakte – kwam tot twintig winners, tegenover negen voor Rus.

De Nederlandse kwam in het op een na grootste stadion op Flushing Meadows geen moment in de buurt van een stunt. In de tweede set kwam ze beter in de wedstrijd, maar het powertennis van Keys was haar te machtig. Rus bouwde de punten met regelmaat goed op, maar versloeg zich te vaak op het moment dat het veld open lag.

Rus is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan, maar toch heeft ze dit jaar geen wedstrijd weten te winnen op grandslamniveau. Op de Australian Open en Wimbledon verloor ze in de kwalificaties, op Roland Garros bleef ze in de openingsronde van het hoofdtoernooi steken.

Op de Australian Open van 2020 wist Rus voor het laatst een wedstrijd te winnen op een grand slam. In New York wist ze alleen in 2011 de eerste ronde te overleven.

Deze zomer baarde Rus wel opzien door in Hamburg haar eerste WTA-titel te veroveren. Daardoor trad ze toe tot de mondiale top 50.

Keys was in 2017 finaliste op de US Open. Ze verloor zes jaar geleden in de eindstrijd van haar landgenote Sloane Stephens. “Het is altijd zo leuk om in New York te spelen. Ik kijk er altijd lang naar uit om hier mijn eerste wedstrijd te spelen”, aldus Keys na de zege op Rus. “Ik heb geweldige herinneringen en dat helpt je vertrouwen te hebben op lastige momenten. Desondanks heb ik dit jaar geen verwachtingen en bekijk ik het van wedstrijd tot wedstrijd.”

Keys’ landgenote Jessica Pegula, als derde geplaatst, had weinig problemen om de Italiaanse Camila Giorgi te verslaan. De hoogst geplaatste Amerikaanse won met 6-2 6-2 in het Arthur Ashe Stadium.

Pegula mikt in New York op haar eerste grote succes op een grandslamtoernooi. Ze is op de majors nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.

Stephens was zes jaar geleden de laatste Amerikaanse die in New York de titel veroverde. Serena Williams was in 2018 en 2019 finaliste.