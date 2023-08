Van de Zandschulp naar tweede ronde US Open na opgave Thompson

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. De nummer 65 van de wereld zag zijn Australische tegenstander Jordan Thompson opgeven met een enkelblessure. Van de Zandschulp had de eerste set met 6-3 gewonnen.

Saillant detail is dat Van de Zandschulp in aanloop naar de US Open juist te maken kreeg met een enkelblessure. Die zorgde ervoor dat hij zo’n zes weken niet in actie kon komen.

Voor Van de Zandschulp (27) is het de eerste keer sinds Wimbledon dat hij de tweede ronde weet te bereiken. Hij kwam sindsdien slechts op één toernooi in actie wegens een enkelblessure. Vorige week verloor hij bij zijn rentree in Winston-Salem direct zijn eerste partij.

De Nederlander begon goed tegen de nummer 51 van de wereld en wist direct een servicebreak te forceren: 3-0. Thompson brak na een lange game terug, maar oogde desondanks gefrustreerd. Hij had vroeg in de wedstrijd zijn rechterenkel bezeerd en liep moeizaam.

Van de Zandschulp wist op 4-3 opnieuw een break te plaatsen en maakte de set af met een lovegame. Toen hij op zijn bankje zat, besloot Thompson hem te feliciteren, waarna de Australiër teleurgesteld afdroop. Thompson stond in juni nog in de eindstrijd van het grastoernooi van Rosmalen, waarin hij verloor van Tallon Griekspoor.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Brit Dan Evans en Daniel Galan uit Colombia. Evans is als 26e geplaatst.

Twee jaar geleden haalde Van de Zandschulp de kwartfinales in New York. Dit jaar begon hij, vooral door de lange absentie, zonder verwachtingen aan het toernooi. “Ik moet zeggen dat het in de trainingen goed gaat, maar wedstrijden zijn toch altijd weer anders. Maar ik moet reëel zijn en beseffen dat het weer wat tijd gaat kosten voordat ik mijn beste tennis ga spelen. Daar heb ik wel weer twee of drie weken voor nodig”, liet hij afgelopen weekend optekenen.

“Het toernooi van Winston-Salem van vorige week kwam eigenlijk veel te vroeg. Maar ik wilde gewoon alvast in de Verenigde Staten zijn en anders had een wedstrijd als die ik daar speelde me hier misschien overkomen. Hier in Amerika zijn we echt pas weer serieus begonnen. Eigenlijk gaat het elke dag beter, maar ik probeer het rustig op te bouwen.”