Alcaraz ronde verder op de US Open na opgave Koepfer

Tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de volgende ronde van de US Open bereikt. Zijn Duitse tegenstander Dominik Koepfer gaf in de tweede set na een uur spelen geblesseerd op, nadat hij in de eerste set door zijn enkel was gegaan. De 20-jarige Spanjaard won de eerste set met 6-2. In de tweede set stond het 3-2 voor de titelverdediger.

Alcaraz treft in de volgende ronde Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella: 7-6 (5) 6-4 6-4. De winnaar van het duel tussen Alcaraz en Harris treft de winnaar van de partij tussen Botic van de Zandschulp en de Brit Dan Evans.

Jannik Sinner heeft zich dinsdagavond (lokale tijd) ook geplaatst voor de volgende ronde. De Italiaan won zijn partij van de Duitser Yannick Hanfmann in drie sets: 6-3 6-1 6-1. In de volgende ronde treft hij zijn landgenoot Lorenzo Sonego.