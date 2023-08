Djokovic staat maar zes games af in tweede ronde US Open

Novak Djokovic heeft zich zeer overtuigend geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De 23-voudig grandslamkampioen stond tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles maar zes games af: 6-4 6-1 6-1.

Djokovic maakte indruk in de tweede en derde set. Na een uur en 59 minuten maakte hij het af met een lovegame. In de eerste set won Zapata Miralles 28 punten, in de tweede en derde set gezamenlijk 31.

“Het waren zware omstandigheden, zeker in de eerste set. Na de eerste set was het een stuk makkelijker, toen de hele baan in de schaduw lag. Ik begon niet geweldig, maar in de tweede en derde set lag mijn niveau een stuk hoger”, aldus de Servische nummer 2 van de wereld. “Het voelt alsof ik nog beter kan en gelukkig heb je op grand slams een dag rust na iedere wedstrijd, waardoor ik weer aan dingen kan werken.”

In de eerste ronde had Djokovic (36) maar vijf games verloren tegen Alexandre Müller uit Frankrijk.