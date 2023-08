Griekspoor wint wel in dubbelspel US Open

Tallon Griekspoor heeft in het dubbelspeltoernooi van de US Open wel een zege geboekt. Samen met de Australiƫr Thanasi Kokkinakis was hij met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikanen Alexander Frusina en Adhithya Ganesdan, die beiden pas zeventien jaar oud zijn. De tieners waren toegelaten met een wildcard.

Dinsdag werd Griekspoor in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. De Fransman Arthur Fils was in vijf sets te sterk.

Kokkinakis baarde vorig jaar opzien door met Nick Kyrgios het dubbelspeltoernooi van de Australian Open te winnen. Griekspoor haalde dit jaar de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.