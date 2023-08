Venus Williams in eerste ronde uitgeschakeld op US Open

Tennisster Venus Williams is in de eerste ronde uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaanse verloor kansloos van de Belgische Greet Minnen: 6-1 6-1. In het Arthur Ashe Stadium op Flushing Meadows was de tweestrijd na ongeveer een uur en een kwartier spelen beslist.

Williams had een wildcard gekregen voor de US Open, waardoor ze voor de 24e keer kon meedoen aan het grandslamtoernooi in New York. De nu 43-jarige won de US Open in 2000 en 2001.

De 26-jarige Minnen neemt het in de volgende ronde opnieuw op tegen een Amerikaanse. Dan staat ze tegenover de 28-jarige Sachia Vickery, die in de eerste ronde in drie sets won van de Kroatische Donna Vekic: 2-6 7-5 6-2.