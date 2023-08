Wielrenner Groves wint tweede etappe op rij in Ronde van Spanje

Wielrenner Kaden Groves heeft in de Ronde van Spanje zijn tweede etappe op rij gewonnen. De Australische renner van Alpecin-Deceuninck was in de vijfde etappe na 186 kilometer tussen Morella en Burriana de snelste in de massasprint.

De Italiaan Filippo Ganna, normaal gesproken bekend om zijn tijdritten, eindigde als tweede. De Belg Dries Van Gestel werd derde. Marijn van den Berg was de beste Nederlander op de vijftiende plaats. Klassementsleider Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step liep 6 seconden uit na het winnen van de tussensprint op 10 kilometer van de streep.

Het peloton vertrok woensdag uit Morella zonder Bryan Coquard (Cofidis), Rúben Guerreiro (Movistar) en Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), die een dag eerder betrokken waren bij valpartijen. Even later moest ook de Ier Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) opgeven na een val in de neutrale zone. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Zana stapte later af vanwege maagproblemen.

Na enkele onsuccesvolle vluchtpogingen nam het merendeel van het peloton vervolgens ook een halve snipperdag. De Uruguayaan Eric Fagúndez, die als laatste was ontsnapt, bevond zich zodoende plotseling in zijn eentje vooruit. De renner van Burgos-BH kreeg circa 5 minuten voorsprong van het peloton, waarna Alpecin-Deceuninck het genoeg vond. De ploeg hoopte met Groves op een nieuwe massasprint.

Met nog een kleine 40 kilometer te gaan was het peloton weer compleet. Dat veranderde weer met een valpartij rond 3 kilometer van de streep, waarbij onder anderen de Belgische sprinter Milan Menten was betrokken. Alpecin-Deceuninck zette Groves daarna perfect af, maar de sprinter moest nog hard werken om voormalig wereldkampioen tijdrijden Ganna voor te blijven.