Atleet Laros (18) laat zich zien op 1500 meter in Diamond League

Het 18-jarige hardlooptalent Niels Laros heeft zich weer doen gelden in de mondiale top van de 1500 meter. De Brabantse atleet, die vorige week op de WK atletiek in Boedapest als tiende finishte in de finale, eindigde na een sterke eindsprint als zesde in de wedstrijd van de Diamond League in Zürich. Hij bleef met 3.31,63 net boven zijn Nederlands record van 3.31,25. De Amerikaan Yared Nuguse won in 3.30,49.

Laros mocht voor het eerst acteren in het hoofdprogramma. Liemarvin Bonevacia was verwezen naar de 400 meter in het voorprogramma. De Nederlands kampioen werd vijfde in 46,25. Hij gaf een seconde toe op de Noorse winnaar Havard Bentdal Ingvaldsen: 45,28. Lisanne de Witte reikte op de 400 meter bij de vrouwen tot de vierde plaats in haar beste seizoenstijd van 52,23. Eveline Saalberg, die deel uitmaakte van het viertal dat afgelopen zondag de wereldtitel veroverde op de 4×400 meter estafette, kwam als zesde over de meet in 52,32.

De Amerikaanse wereldkampioene op de 100 meter, Sha’Carri Richardson, won ook in Zürich. Haar tijd was 10,88. Shericka Jackson, die het WK-goud won op de 200 meter in de tweede tijd ooit (21,41), zegevierde in Zürich in 21,82. De Amerikaanse sprintkoning Noah Lyles, in Boedapest de wereldkampioen op 100, 200 en 4×100 meter estafette, spurtte op de Zwitserse atletiekbaan naar de winst in 19,80.

De Nederlandse sprintsters revancheerden zich een beetje voor hun mislukte optreden in de finale van de 4×100 meter estafette bij de WK, toen de laatste stokwissel fout ging. N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya spurtten nu mét goede wissels naar de winst in 42,86. Jiya passeerde vlak voor de meet de slotloopster van het Zwitserse team.