Bosz spreekt na bereiken Champions League van ‘droomstart’ bij PSV

Peter Bosz kon zich een beter begin bij zijn nieuwe werkgever PSV niet wensen. Na de zege op Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal en twee overwinningen in de Eredivisie, bereikte de trainer met de Eindhovenaren ook de groepsfase van de Champions League. “Dit is een droomstart, laten we eerlijk zijn”, aldus Bosz in het Philips-stadion na de zege van 5-1 op Rangers in de play-offs.

“Dit voelt meer als een prijs dan de Johan Cruijff Schaal, dit is belangrijker voor de club en voor de ontwikkeling van de spelers. Sommige spelers hebben in de Champions League gespeeld, maar het overgrote deel van de groep nog niet”, vervolgde Bosz, die ondanks de ruime zege niet helemaal tevreden was. “Het zal wel weer raar klinken misschien, maar ik vind dat we vorige week in Schotland meer controle hadden dan vandaag.” PSV speelde bij de Rangers met 2-2 gelijk.

Bosz vond PSV in de tweede ontmoeting met Rangers bijzonder efficiënt. “De doelpunten maakten we absoluut op de juiste momenten. Dat gold voor de 1-0 en vooral voor de 3-1, vrijwel direct na de tegentreffer van Rangers. Het waren prachtige treffers bovendien”, oordeelde de trainer, die genoeg verbeterpunten zag. “We zullen beter moeten verdedigen. Ik heb een paar momenten gezien die straks in het hoofdtoernooi van de Champions League worden afgestraft.”

Jerdy Schouten kreeg centraal achterin de voorkeur boven André Ramalho en deed het goed, oordeelde Bosz. “Jerdy doet alleen maar logische dingen, dat maakt hem heel waardevol.”