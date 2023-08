Kuss bezorgt Jumbo-Visma ritzege, Martinez pakt leiding in Vuelta

Wielrenner Sepp Kuss heeft de zesde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Amerikaan van Jumbo-Visma won de rit van La Vall d’Uixó naar het Observatorio Astrofísico de Javalambre op de Pico del Buitre. Kuss kwam na 186 kilometer solo aan op de top, Lenny Martinez uit Frankrijk werd tweede en nam de rode leiderstrui over van de Belg Remco Evenepoel, die ruim 3 minuten later over de finish kwam.

Evenepoel verloor 31 seconden op concurrenten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. De Belg blijft de twee kopmannen van Jumbo-Visma net voor in het algemeen klassement. Martinez stond voorafgaand aan de etappe derde in het klassement op 17 seconden van Evenepoel. De 20-jarige Fransman van Groupama-FDJ heeft nu in het klassement 8 seconden voorsprong op Kuss. Marc Soler uit Spanje staat derde op 51 seconden.

De tweede bergetappe van deze Vuelta eindigde na een lange aanloop op de Pico del Buitre, een klim van ruim 10 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 8 procent. Na een chaotisch eerste deel van de rit waarin het peloton in verschillende groepen uiteen was gevallen, ontstond er een grote kopgroep van veertig renners met daarbij Wout Poels en Dylan Van Baarle en diens ploeggenoten Jan Tratnik, Attila Valter en Kuss bij Jumbo-Visma.

Op de slotklim liet Kuss zijn medevluchters achter zich en pakte zijn eerste overwinning van 2023. Martinez wist samen met zijn landgenoot Romain Bardet de schade beperkt te houden en dat was voor hem genoeg voor de leiderstrui. Poels kwam als zesde over de streep en klom naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

“Het was een ongelofelijk zware etappe”, zei Kuss na zijn ritzege. De 28-jarige Amerikaan bedankte zijn ploeggenoten die hem hadden geholpen in de vlucht. “Het is geweldig om een rit te winnen. Ik weet nog niet precies hoe ik in het klassement sta”, zei hij.

Evenepoel, die eerder in de etappe ploeggenoot Andrea Bagioli wegens ziekte was kwijtgeraakt, kreeg het op de steile beklimming lastig. Roglic versnelde daarop. De Sloveen kwam met teamgenoot Vingegaard een halve minuut eerder dan de Belg over de streep. Evenepoel staat nu negende op 2.47 van Martinez, Vingegaard en Roglic staan er vlak achter op de elfde en twaalfde plaats.