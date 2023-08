Roglic en Vingegaard zien plan slagen, Evenepoel beperkt schade

Teambaas Merijn Zeeman van wielerploeg Jumbo-Visma zag het voorgenomen plan in de zesde etappe van de Vuelta uitkomen met de ritzege van Sepp Kuss. Bovendien maakten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic een halve minuut van hun achterstand op concurrent Remco Evenepoel. De renner van Soudal Quick-Step beperkte de schade op de kopmannen van de Nederlandse ploeg tot zo’n 30 seconden.

“We hebben het supergoed gedaan. Onze jongens hebben Soudal Quick-Step onder druk gezet”, zei Vingegaard bij Eurosport. De Deen vond dat teamgenoot Kuss de ritzege verdiende. Roglic zei dat hij ‘goede benen’ had en dat ze zeker niet klaagden na het pakken van tijd op Evenepoel.

De Belg raakte de leiderstrui kwijt aan de Fransman Lenny Martinez, die vanuit de vlucht ruim 3 minuten eerder dan Evenepoel als tweede eindigde achter Kuss. Evenepoel moest Roglic en Vingegaard laten gaan op de slotklim, maar vond dat hij het tijdverlies beperkt had gehouden. “Ik voelde me oké, maar ik kon niet versnellen toen de anderen gingen”, zei hij. “Ik had niet het gevoel dat ik alles aan het geven was, het was meer een gecontroleerde inspanning, maar ik kon gewoon niet over de limiet gaan.”

Evenepoel versnelde in de laatste 2 kilometer nog een beetje en daar putte hij vertrouwen uit. “Als dit een slechte dag was, dan is het oké. Hopelijk was dit één van de slechtste dagen, in deze drie weken”, zei hij.