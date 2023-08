Springruiters herpakken zich op EK en halen finale landenwedstrijd

De Nederlandse springruiters hebben zich herpakt op het EK in Milaan. De ruiters van bondscoach Jos Lansink voegden op de tweede dag slechts 5 strafpunten toe aan de 14,29 van dag één en zijn in de tussenstand met 19,29 punten gestegen naar de zevende plaats. Daarmee is de equipe zeker van een plek in de finale van de landenwedstrijd op vrijdag.

Jur Vrieling is de beste Nederlander in het individuele klassement. Hij ging in de tweede ronde foutloos over de hindernissen met zijn paard Long John Silver en heeft 1,62 strafpunten. De Zweed Jens Fredricson leidt met 0 strafpunten.

Willem Greve (Highway) maakte in de omloop 1 springfout en Maikel van der Vleuten (O’Bailey) noteerde een tijdfout. Van der Vleuten staat 27e individueel (8,10 strafpunten) en Greve 34e (9,57 strafpunten). Harrie Smolders (Uricas) bevindt zich op de 56e plaats (15,59 strafpunten) in de onderste regionen

De beste tien teams en de beste vijftig van het individuele klassement mogen vrijdag terugkomen voor het derde en laatste deel van de landenwedstrijd.