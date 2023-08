Verstappen ontkent dat Red Bull naar zijn rijstijl is ontworpen

Max Verstappen wijst de suggestie van de hand dat hij sneller dan zijn teamgenoot Sergio Pérez is omdat de Formule 1-auto van Red Bull volledig naar zijn rijstijl is ontworpen. Teambaas Toto Wolff van het rivaliserende Mercedes opperde dat na de Dutch Grand Prix, waarin de Nederlander zijn negende overwinning op rij boekte.

“Onzin. Zo werkt dat niet”, was de reactie van de tweevoudig wereldkampioen op motorsport.com. “Ik rijd gewoon in de auto die ik van de ontwerpers krijg op de snelste mogelijke wijze. Mijn rijstijl is niets speciaals, ik pas me aan aan wat ik nodig heb om de auto snel te laten rijden”, aldus de leider in het kampioenschap, die met de andere coureurs in Monza is neergestreken voor de Grote Prijs van Italië.

“Ik ben hier ook niet om iets te bewijzen. Ik wil gewoon het beste halen uit het materiaal dat ik heb. We hebben een hele goede auto, maar de mensen weten waarschijnlijk niet hoe moeilijk het is om daar in principe elke race mee te winnen. Dat doe ik niet alleen, dat is een prestatie van het hele team.”

Verstappen staat met zijn 46 GP-zeges op de vijfde plaats op de ranglijst aller tijden van de Formule 1 en volgens hoofdontwerper Adrian Newey van Red Bull behoort de Nederlander nu tot de allergrootsten van de sport. “Iedereen heeft zijn eigen mening hierover, maar ik ben nooit de Formule 1 ingegaan om mijn naam bij de grootheden te krijgen. Ik doe mijn best om het zo goed mogelijk te doen en zoveel mogelijk te winnen. Ik ben er gewoon om mijn werk te doen. Ik ben er niet om erkend te worden.”