De Nederlandse volleyballers zijn in Noord-Macedonië het Europees kampioenschap begonnen met een duidelijke overwinning op Montenegro. Het team van bondscoach Roberto Piazza zegevierde in Skopje met 3-0 in sets (25-19 25-18 25-22).

De winst is goed voor de moraal, want vrijdag wacht al de tweede tegenstander in de poule en dat is Polen, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst. In de groep treft Nederland ook nog Tsjechië, Denemarken en gastland Noord-Macedonië.