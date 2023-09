Fransman Soupe wint zevende etappe Vuelta, opgave Arensman

Wielrenner Geoffrey Soupe heeft de zevende etappe in de Vuelta gewonnen. De Fransman van TotalEnergies was de snelste na een chaotische massasprint in de rit van Utiel naar Oliva over 200,8 kilometer. De Venezolaan Orluis Aular werd tweede voor de Belg Edward Theuns. Marijn van den Berg eindigde als zesde.

Bij een valpartij op zo’n 5 kilometer van de finish kwam Thymen Arensman hard ten val. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers heeft daardoor de Vuelta moeten verlaten.

De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Lenny Martinez. De renner van Groupama-FDJ heeft 8 seconden voorsprong op de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma. Zaterdag volgt een rit van Dénia naar Xorret de Catí met een steile klim van de eerste categorie in de finale.