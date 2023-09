NOC*NSF moedigt rond Spelen meisjes in Parijs aan te sporten

NOC*NSF start op 8 september met een project om meisjes en vrouwen in Parijs aan te moedigen te gaan sporten en fietsen. Met het Game Changer Project Paris wil de sportkoepel niet alleen sportief maar ook maatschappelijk zichtbaar zijn in de stad waar volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden.

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF zal samen met Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk en burgemeester François Dagnaud van het 19e arrondissement in Parijs het project officieel openen. Dat gebeurt in aanwezigheid van buurtbewoners en de kinderen voor wie het project bedoeld is.

“Het concept District Spots is in ons land al succesvol”, zegt Van den Tweel. “Lokale initiatieven voor en vooral mèt mensen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Ik hoop dat we hiermee ook in Parijs kunnen bijdragen aan het toegankelijker maken van sport. De samenwerking met de ambassade maakt dit extra waardevol; we geven richting de Spelen nu al een bijzonder Nederlands visitekaartje af in Parijs.”

Ambassadeur Versteeg is verheugd over de samenwerking met NOC*NSF en de stad Parijs. “Met dit initiatief wordt sport toegankelijker voor jongeren voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. In dit geval meisjes en jonge vrouwen uit wijken waar sportaccommodaties schaarser zijn”, aldus Versteeg.

NOC*NSF maakt er een gewoonte van in steden waar de Olympische Spelen worden gehouden een maatschappelijk project op te zetten. In Rio draaide dat om scholieren uit de favela’s die gestimuleerd werden te sporten. In Tokio werd de integratie van mensen met een beperking in de sport gepromoot.