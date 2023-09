Sinner keert terug naar tennistoernooi Rotterdam

Jannik Sinner doet in februari volgend jaar opnieuw mee aan het tennistoernooi in Rotterdam. De Italiaan, die dit jaar tot de finale reikte in Ahoy, kondigde zijn deelname aan tijdens de US Open, waar hij als een van de outsiders voor de titel wordt gezien.

Met de 22-jarige Sinner haalt toernooidirecteur Richard Krajicek de tweede grote naam binnen. Eerder liet ook de Rus Daniil Medvedev weten volgend jaar naar Rotterdam af te reizen. De voormalig nummer 1 van de wereld is de titelverdediger. Hij was eerder dit jaar in drie sets te sterk voor Sinner in de finale.

Krajicek is blij dat Sinner terugkeert voor de 51e editie van het ABN AMRO Open: “Hij is één van de mooie voorbeelden van ons beleid om Nederlandse en internationale toptalenten de kans te bieden om op het hoogste niveau in actie te komen. De wildcard die we hem als 18-jarige gaven, betaalt zich dubbel en dwars uit. Hij is een van de jonge twintigers die momenteel het stokje overnemen om het tennis de komende jaren te gaan domineren”, aldus de oud-tennisser.

Het ABN AMRO Open, zoals het toernooi tegenwoordig heet, wordt gespeeld van 10 tot en met 18 februari. Sinner en Medvedev zijn vooralsnog de enige spelers die hun komst officieel bekend gemaakt hebben.