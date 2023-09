Van de Zandschulp blijft steken op 3 zeges op grand slams in 2023

Botic van de Zandschulp is dit tennisseizoen op drie zeges blijven steken op de grandslamtoernooien. Op de Australian Open, Wimbledon en de US Open won hij een wedstrijd, Roland Garros zat er voor de nummer 65 van de wereld na de eerste ronde op.

Vorig seizoen kwam Van de Zandschulp (27) in totaal nog tot acht overwinningen op de vier grandslamtoernooien. Hij haalde toen onder meer de vierde ronde op Wimbledon. Daarin was Rafael Nadal te sterk.

In 2021 wist Van de Zandschulp zes wedstrijden te winnen op het allerhoogste podium. Hij verbaasde toen met een kwartfinaleplaats op de US Open en won ook op zowel Roland Garros als Wimbledon een wedstrijd.

Van de Zandschulp verloor donderdag in de tweede ronde van de US Open in vier sets van de Brit Dan Evans. Het werd 1-6 6-1 6-3 6-3.