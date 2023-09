Van de Zandschulp verliest op US Open in vier sets van Evans

Het is tennisser Botic van de Zandschulp niet gelukt de derde ronde van de US Open te bereiken. De nummer 65 van de wereld verloor na een goede start met 1-6 6-1 6-3 6-3 van de Brit Dan Evans, die als 26e geplaatst is in New York.

Van de Zandschulp begon voortvarend op baan 11 van Flushing Meadows. Hij brak de Brit in de openingsset twee keer en benutte na iets meer dan een half uur zijn tweede setpunt.

In de tweede wist Evans bij een 2-1-voorsprong voor het eerst de servicegame van Van de Zandschulp te winnen, mede dankzij een fraaie backhandpassing. De break gaf de Brit zichtbaar energie en in het restant van de eerste set liet de Nederlander het lopen.

In de derde en vierde set had Evans het betere van het spel. Met afwisselend tennis dwong hij Van de Zandschulp, die weinig wedstrijdritme heeft, tot fouten. De Nederlander produceerde 38 onnodige fouten en noteerde 34 winners. Evans kwam bijna tot twee keer zoveel winners als het aantal onnodige fouten dat hij maakte: 29 om 15.

Evans plaatste bij 2-1 in de vierde set de beslissende break. Bij 4-2 kreeg Van de Zandschulp nog een kans om de break ongedaan te maken, maar hij verzuimde een ogenschijnlijk vrij eenvoudige volley af te maken. Evans kwam tot een lob, die de Nederlander te machtig was. Na 2 uur en 41 minuten benutte hij zijn derde wedstrijdpunt. Hij besloot het duel met een smash.

De 33-jarige Evans had eerder in het Amerikaanse hardcourtseizoen al gewonnen van Tallon Griekspoor. Dat was in de finale van het ATP-toernooi van Washington, een van de voorbereidingstoernooien voor de US Open.

In de slotfase leek Van de Zandschulp een voet bezeerd te hebben en een aantal keren ging hij moeizaam naar de hoeken. Vervolgens keek hij hoofdschuddend naar de kant. In aanloop naar de US Open was de nummer 2 van Nederland anderhalve maand uit de roulatie met een enkelblessure. Kort daarvoor zat een voetblessure hem dwars.

Vorig jaar verloor Van de Zandschulp ook in de tweede ronde van de US Open. Een jaar eerder haalde hij bij zijn debuut nog de kwartfinales.

De 27-jarige Van de Zandschulp gaat zich nu voorbereiden op de groepsfase van de Daviscup Finals. Nederland neemt het half september in de Kroatische stad Split op tegen Kroatiƫ, Finland en de Verenigde Staten.

Van de Zandschulp was de laatste Nederlander die nog actief was in het enkelspel van de US Open. Griekspoor en Arantxa Rus werden dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld.