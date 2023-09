Verstappen de snelste tijdens eerste vrije training Monza

Max Verstappen is vrijdagmiddag voortvarend van start gegaan in Monza. Tijdens de eerste vrije training van de GP van Italië klokte de Red Bull-coureur met 1.22,657 de beste tijd van het veld. Ferrari-rijder Carlos Sainz was goed voor de tweede tijd, met een achterstand van 0,046 op Verstappen. Sergio Pérez zat daar wat achter en realiseerde de derde tijd.

De coureurs hadden in Italië te maken met droge weersomstandigheden, in tegenstelling tot vorige week in het kletsnatte Zandvoort. Verstappen zelf koos vrijdag voor de harde band om zijn eerste rondjes op het circuit te rijden. Al snel noteerde hij de beste rondetijden. Later op vrijdag staat de tweede vrije training op het programma.

Enkele coureurs hadden problemen tijdens de eerste vrije training. Zo kampte Valtteri Bottas met wat technische problemen in zijn Alfa Romeo. Dat gold ook voor zijn teamgenoot Zhou, die net als Bottas zijn auto de pitstraat in geduwd zag worden. Ferrari liet zich zien op het thuiscircuit van de Italiaanse renstal. Met Sainz op plek twee en Charles Leclerc op vier lijkt het team te kunnen dromen van een podiumplek dit weekend.

Verstappen, die vorige week in Zandvoort won, kan dit weekend een bijzonder record neerzetten. Als hij zondag de Italiaanse GP in Monza wint, dan is hij de eerste Formule 1-coureur ooit die tien races op rij weet te winnen. In dat geval verbreekt hij het record van Sebastian Vettel, die er in 2013 achtereenvolgens negen won.