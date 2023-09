Vijfde tijd Verstappen in tweede vrije training op Monza

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training van de Grote Prijs van Italië de vijfde tijd neergezet. Op het circuit van Monza had de autocoureur van Red Bull 0,276 seconde achterstand op Carlos Sainz. De Spanjaard zette op zijn verjaardag voor eigen publiek in zijn Ferrari met 1.21,355 de beste tijd neer. De Brit Lando Norris kwam in zijn McLaren met 1.21,374 tot de tweede tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez noteerde met 1.21,540 de derde tijd.

In de slotfase van de training kwam Pérez met zijn Red Bull in de grindbak terecht nadat hij de bocht had gemist. Ook voor Verstappen liep de training niet helemaal naar wens. Hij werd wat opgehouden door verkeer in de tweede sector. “Het had van mijn kant waarschijnlijk wel iets beter gekund. Ik moest nog steeds een beetje de lage snelheid afstemmen op de hoge snelheid. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er wel komen. Ik werd tijdens de training onderbroken waardoor ik niet alles heb kunnen doen. Er is nog werk aan de winkel”, zei de Nederlander.

Hij zei ook dat hij met zijn team wat dingen had uitgeprobeerd. “We hebben een paar verschillende vleugelniveaus geprobeerd. Ik denk dat we nog moeten analyseren welke kant we op moeten. Soms is dat een beetje lastig rondom Monza.” Verstappen vond het jammer dat hij werd gehinderd door verkeer. “We konden niet veel ronden rijden. Je krijgt dan niet echt een goede indruk. Maar op de lange termijn is dat voor iedereen hetzelfde.”

Verstappen, die vorige week in Zandvoort won, zette de beste tijd neer in de eerste vrije training. De regerend wereldkampioen kan zondag als de eerste Formule 1-coureur ooit tien races op rij winnen. Hij evenaarde vorige week met zijn zege in Zandvoort het record van Sebastian Vettel, die er in 2013 negen won.

Voor de coureurs staat zaterdagmiddag de kwalificatie op het programma. Zondag wordt de race verreden. Sainz keek er na zijn goede optreden in de training al naar uit. “Dit was voor ons de beste vrijdag sinds lange tijd. We hebben erg hard gewerkt en we hebben een paar goede stappen gezet. Ik hoop dat we dat zondag tijdens de race ook kunnen laten zien.’