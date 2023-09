Wielrenner Thymen Arensman is in de slotfase van de zevende etappe van de Vuelta in Oliva hard ten val gekomen en heeft moeten opgeven. De 23-jarige wielrenner van Ineos Grenadiers moest aan zijn verwondingen worden verzorgd. Ook stond er een ambulance klaar.

Arensman stond 24e in het algemeen klassement. Hij had 5.10 minuten achterstand op de klassementsleider Lenny Martinez.