Alcaraz bereikt vierde ronde US Open door zege op Evans

Tennisser Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde bereikt van de US Open. De 20-jarige Spaanse titelverdediger won in New York van de Brit Daniel Evans in vier sets: 6-2 6-3 4-6 6-3.

De als 25e geplaatste Evans had in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitgeschakeld. Tegen Alcaraz verloor de 33-jarige tennisser zijn eerste twee opslagbeurten en was daarmee kansloos in de eerste set. In de tweede set brak de Brit meteen de service van Alcaraz, maar de Spanjaard kwam terug door vier games op rij te winnen en ook de set.

Evans pakte in de derde set een break. Op 5-4 kon hij voor de set serveren, maar Alcaraz gaf zich niet gewonnen. Op het vijfde setpoint was het toch raak voor de Brit, die als eerste speler in deze US Open een set won van Alcaraz. In de vierde set had de Spaanse nummer 1 van de wereldranglijst aan een break genoeg. Na ruim 3 uur benutte hij op 5-3 zijn eerste matchpoint.

Alcaraz neemt het in de vierde ronde op tegen Matteo Arnaldi. De Italiaan schakelde in drie sets de Brit Cameron Norrie uit: 6-3 6-4 6-3.