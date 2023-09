Amerikaanse Pegula naar laatste zestien op US Open

Jessica Pegula heeft zich op de US Open verzekerd van een plaats in de vierde ronde. De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster rekende in drie sets af met de Oekraïense Elina Svitolina. Het werd 6-4 4-6 6-2.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Pegula het op tegen haar landgenote Madison Keys, die eerder op de dag 5-7 6-2 6-2 won van de Russische Ljoedmila Samsonova.

De 29-jarige Pegula mikt in New York op haar eerste grote succes op een grandslamtoernooi. Ze is op de majors nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.