Coleman evenaart in China beste jaartijd 100 meter: 9,83

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman heeft bij de atletiekwedstrijd van de Diamond League in de Chinese stad Xiamen de beste seizoenstijd op de 100 meter geëvenaard. Hij klokte 9,83 seconden, even snel als wereldkampioen Noah Lyles en de Brit Zharnel Hughes eerder dit jaar waren.

Coleman haalde op de afgelopen WK in Boedapest geen medaille op het koningsnummer. Hij bleef in Xiamen de Jamaicaan Kishane Thompson (9,85) en de Amerikaanse oud-wereldkampioen Fred Kerley (9,96) voor.

De Diamond League was voor het eerst in vier jaar weer te gast in China. Eerder was het door corona niet mogelijk. Nederlandse atleten ontbraken in China.