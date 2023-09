Djokovic verslaat met de nodige moeite taaie Djere

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. In de avondwedstrijd die tot 01.30 uur in de nacht duurde, kwam de als tweede geplaatste Serviër met twee sets achter tegen zijn landgenoot Laslo Djere, maar won uiteindelijk na ruim 3,5 uur tennis in vijf sets 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3.

In de derde set namen de krachten bij Djere, nummer 38 van de wereld, duidelijk af en kon hij niet meer mee in het tempo en solide spel van Djokovic. De 23-voudig grandslamwinnaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Gojo, de nummer 105 van de wereldranglijst.