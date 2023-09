Espargaró troeft Bagnaia af in sprintrace MotoGP in Barcelona

Aleix Espargaró heeft de sprintrace gewonnen van de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP. De Spanjaard bleef op de Aprilia wereldkampioen Francesco Bagnaia voor en boekte zijn eerste zege in een sprintrace. Maverick Viñales, teamgenoot van Espargaró, eindigde als derde.

Bagnaia, de leider in het WK, startte op het circuit van Catalonië vanaf poleposition. Espargaró nam in de race de koppositie over en liep in de tien ronden uit naar een voorsprong van ruim 2 seconden op de Italiaanse Ducati-coureur. Bagnaia moest in de slotronde er alles aan doen om Viñales voor te blijven.

Met de tweede plaats loopt de Italiaan in de WK-stand uit op concurrenten Jorge Martín en Marco Bezzecchi. Martín eindigde als vijfde en Bezzecchi werd achtste.