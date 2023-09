Gehavende Arensman na val in Vuelta: nog geluk gehad

Thymen Arensman heeft aan zijn zware val in de Ronde van Spanje geen breuken overgehouden. De Nederlander van wielerploeg Ineos Grenadiers ging vrijdag kort voor het einde van de zevende etappe hard onderuit en moest naar het ziekenhuis. “Het was best eng, ik ben een paar uur helemaal kwijt”, meldde Arensman zaterdag op een door zijn ploeg verspreid filmpje.

Arensman verscheen zwaar gehavend met een brace om zijn nek voor de camera in het hotel waar zijn ploeg verbleef. “Ik heb niets gebroken, denk ik. Maar ik ben niet meer zo knap”, zei hij met een flauwe glimlach. “Ik mis een tand en mijn nek doet zeer. Ook mijn oog ziet er niet uit. Eigenlijk doet mijn hele lichaam zeer. Mijn hoofd ook, dus ik moet rustig aandoen.”

Arensman (23) herinnerde zich weinig van het ongeval. “Ik weet in ieder geval wel dat ik geluk heb gehad. Dit had veel erger kunnen aflopen. Zonder helm had ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Mijn vriendin is nu hier en we reizen vandaag nog af naar Nederland”, aldus de renner uit het Gelderse Beesd.

Arensman stond 24e in het algemeen klassement. Vorig jaar sloot hij de Vuelta nog af als zesde.