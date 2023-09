Golfer Luiten houdt zicht op hoge klassering in European Masters

Golfer Joost Luiten heeft na drie ronden nog altijd uitzicht op een hoge eindklassering in de Omega European Masters in het Zwitserse Crans Montana. De 37-jarige Bleiswijker klom door een ronde van 68 slagen (2 onder par) naar de gedeelde twaalfde plaats met een totaalscore van -10. Hij staat op vijf slagen van de Engelse koploper Matt Fitzpatrick, die de derde ronde in 67 slagen aflegde en leidt met -15.

Luiten presteert vrij constant op de hooggelegen baan in de Alpen. De eerste twee ronden noteerde hij 66 slagen. In de derde rondgang langs de 18 holes moest hij een double bogey toestaan op hole 7. Hij zette er vervolgens vijf birdies tegenover.