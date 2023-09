Roglic en Kuss juichen na succesvolle achtste etappe in Vuelta

Wielrenners Primoz Roglic en Sepp Kuss konden juichen na de voor Jumbo-Visma succesvol verlopen achtste etappe van de Vuelta. Roglic won de rit in de sprint van een kleine groep en Kuss nam de rode leiderstrui over van de Fransman Lenny Martinez. “Nu ben ik echt ontspannen”, zei Roglic na zijn ritzege. “Hier ga ik van genieten.”

De Sloveen zei vooral blij te zijn dat hij goed was hersteld van de val eerder in de Ronde van Spanje. “We bekijken het nu per dag. De mannen deden heel goed werk. Het was een beetje gokken of ik de benen had voor de sprint. Ik deed deze beklimming voor het eerst en kende de finish niet. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

Kuss viel op de slotklim aan, maar werd teruggehaald door de Belg Remco Evenepoel. “Ik voelde me goed en dacht: ik probeer het. Ik wist ook dat deze rit een goede kans voor Primoz zou zijn. Geweldig om hem de ritzege te zien pakken. Toen ik over de finish kwam, besefte ik dat ik de rode trui had.”

Kuss heeft in het algemeen klassement ruim 2 minuten voorsprong op favorieten als Evenepoel en zijn ploeggenoten Roglic en Jonas Vingegaard. Hoe ver hij in het klassement kan komen, daar liet de Amerikaan zich nog niet over uit. “We zullen zien. Ik vind het een eer om morgen in de rode trui te rijden. Ik ga ervan proberen te genieten, want zo vaak ga ik dit niet meemaken.”

Evenepoel besefte na de finish dat hij een grote kans op een ritzege had gemist en baalde zichtbaar. “Ik wist niet dat we voor de overwinning sprintten. Ik dacht dat de vlucht nog weg was”, zei hij. “Daarom dat ik mij zo lullig in het wiel van Roglic gezet heb. Had ik het geweten, dan had ik wat meer ingehouden en vol gesprint op het einde. Nu heb ik niet eens aangezet om te sprinten. Jammer dat we zo naast een tweede ritzege grijpen, best een bittere pil om te slikken.”