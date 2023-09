Sainz iets sneller dan Verstappen in derde training GP Italië

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de tweede tijd gereden. De tweevoudig wereldkampioen was iets minder snel dan de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari 1.20,912 klokte op de snelle racebaan van Monza. Verstappen gaf slechts 0,086 seconde toe in zijn Red Bull.

Lewis Hamilton zette de derde tijd neer in zijn Mercedes. De Brit was meer dan een halve seconde langzamer dan Sainz. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, reed de tiende tijd. Hij stond lange tijd in de garagebox, omdat er een olielek was geconstateerd bij zijn auto.

Verstappen zette vrijdag in de tweede training de vijfde tijd neer. Toen was Sainz ook al de snelste. De Nederlander was wel de snelste in de eerste oefensessie. Hij leidt riant in het kampioenschap en stevent af op zijn derde wereldtitel. De Limburger won de laatste negen races en in totaal elf van de dertien grands prix die dit seizoen zijn verreden.

De Grote Prijs van Italië vervolgt om 16.00 uur met de kwalificatierace.