Sainz is fractie sneller dan Verstappen en pakt pole op Monza

Carlos Sainz heeft de Italiaanse fans laten juichen op het circuit van Monza. De Spanjaard reed in zijn Ferrari tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië de snelste ronde en veroverde poleposition.

Hij was een fractie sneller dan Max Verstappen. De coureur van Red Bull gaf 13 duizendsten toe en moet voor de race op zondag genoegen nemen met de tweede startpositie. Charles Leclerc gaf de fans van Ferrari nog meer te vieren door de derde tijd te rijden. De Monegask was 0,067 seconde minder snel dan Sainz.

Verstappen leidt riant in het kampioenschap en stevent af op zijn derde wereldtitel. De Limburger won de laatste negen races en in totaal elf van de dertien grands prix die dit seizoen zijn verreden. Hij stal een week geleden nog de harten van zijn vele fans door voor het derde jaar op rij in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort te zegevieren.