Tennisster Cirstea stunt op US Open met uitschakeling Rybakina

De Roemeense tennisster Sorana Cirstea heeft in de derde ronde van de US Open de als vierde geplaatste Elena Rybakina uitgeschakeld. Cirstea won in drie sets van de voor Kazachstan uitkomende voormalig Russische: 6-3 6-7 (6) 6-4. Het is de eerste keer dat ze zich in New York voor de vierde ronde heeft geplaatst.

Rybakina had zich in alle rust kunnen voorbereiden nadat haar tegenstander in de tweede ronde, de Australische Ajla Tomljanovic, zich had teruggetrokken. Maar de winnares van de toernooien van Indian Wells en Rome dit jaar kende een moeizame start. Na herstel in de tweede set keek ze in de beslissende derde set snel tegen een 4-1-achterstand aan. Rybakina bleef knokken, maar zag de partij na een dubbele fout verloren gaan.

Cirstea (33) neemt het in de vierde ronde op tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Ook Coco Gauff had het lastig in haar partij uit de derde ronde. Maar de 19-jarige Amerikaanse, een van de favorieten voor de titel, knokte zich voorbij de Belgische Elise Mertens: 3-6 6-3 6-0. Gauff treft in de achtste finales de 14 jaar oudere Deense Caroline Wozniacki, die op haar eerste grandslamtoernooi in 3,5 jaar te sterk was voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 4-6 6-3 6-1.