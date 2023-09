Volleyballers zetten Tsjechië in drie sets opzij op EK

De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap hun tweede overwinning behaald. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza zette in Skopje (Noord-Macedonië) Tsjechië met 3-0 opzij. De setstanden waren 25-22 25-22 25-22. Eerder won Oranje van Montenegro. Vrijdag verloor de ploeg wel van Polen.

Met de tweede zege ligt het team op koers voor de knock-outfase. De eerste vier van de zes ploegen in groep C gaan door. Denemarken is maandag de volgende tegenstander.

Piazza zette Bennie Tuinstra, Thijs ter Horst, Twan Wiltenburg, Michaël Parkinson, Nimir Abdelaziz en Wouter ter Maat in de basis. Tsjechië, dat tien plaatsen lager staat dan Nederland op de wereldranglijst, kreeg geen vat op de aanval van Oranje, met daarin Abdelaziz weer als de aanvoerder. Hij maakte in de wedstrijd 19 punten. Tuinstra kwam tot 13 punten.

Alleen in het begin van de derde set verslapten de mannen van Piazza ietwat. De ploeg kwam 5-1 achter te staan. Een korte donderspeech van de Italiaanse bondscoach volstond om Nederland weer scherp te krijgen en het karwei alsnog in drie sets af te maken.