Brons voor Nederlandse volleybalsters bij EK

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het Europees kampioenschap in Brussel de bronzen medaille veroverd. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg titelverdediger Italië in de strijd om derde plaats met 3-0. De setstanden waren 25-23 28-26 25-20.

Het was voor Oranje de eerste medaille bij een EK sinds 2017. Toen was Nederland verliezend finalist en verloor in de eindstrijd van Servië. De Servische ploeg, regerend wereldkampioen, versloeg het team van Koslowski op dit EK in de halve finales. Italië ging in de andere halve eindstrijd onderuit tegen Turkije. Bij het vorige EK in 2021 waren de Turkse vrouwen in de strijd om brons te sterk voor Oranje.

Oranje speelde in de halve finales een sterke wedstrijd tegen Servië, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de ervaren ploeg. De Nederlandse vrouwen leken de teleurstelling over het missen van de finale snel van zich af te hebben afgeschud. De ploeg begon goed tegen de Italiaanse vrouwen. In de eerste set pakte Nederland een voorsprong van 17-13. Het Italiaanse team kwam nog wel terug tot 17-16, maar Nederland besliste de set op het eerste setpunt.

In de tweede set sloeg Italië in het begin een klein gaatje (8-5), maar Nederland kwam terug. Na een reeks van acht punten leek Oranje de set naar zijn hand te zetten. Vooral blokkerend was Nederland in die fase ijzersterk. Maar de Italiaanse vrouwen vochten zich toch nog terug. De Zuid-Europese ploeg kreeg drie setpunten, maar Oranje hield toch stand. Bij een stand van 27-26 benutten de vrouwen van Koslowski het eerste setpunt.

Deze klap kwam zichtbaar hard aan bij de Italiaanse vrouwen. Nederland pakte al snel het initiatief in de derde set. Oranje liep uit naar 21-18 en gaf de marge niet meer uit handen. Met 25-20 won de ploeg ook derde set. De dolblije speelsters konden daarna op het veld een uitgebreid feestje vieren.

De Nederlandse vrouwen kunnen zich met een bronzen EK-plak op zak opmaken voor het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Ningbo. De vrouwen nemen het vanaf half september in Azië opnieuw op tegen Servië. Het gastland, de Dominicaanse Republiek, Canada, Tsjechië, Mexico en Oekraïne zijn de andere tegenstanders. De beste twee landen van deze poule plaatsen zich voor de Spelen. De overige vijf olympische tickets worden op basis van de wereldranglijst in juni toegewezen.