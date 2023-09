Duitser Kämna wint negende etappe Vuelta na solo op slotklim

Wielrenner Lennard Kämna heeft de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een rit over ruim 184 kilometer met een aankomst bergop in Collado de la Cruz de Caravaca. De Duitser Kämna van Bora-hansgrohe was de beste uit een kopgroep van acht renners. Hij kwam solo aan voor de Italiaan Matteo Sobrero.

De finish wat betreft de tijdmeting voor de klassementsrenners lag op ongeveer 2 kilometer van de oorspronkelijke streep, omdat de weg in de slotkilometer door modder gevaarlijk was geworden. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma.

Maandag is er voor de renners in de Vuelta de eerste rustdag, een dag later gevolgd door een individuele tijdrit.

Vroeg in de etappe probeerde Jumbo-Visma bij een harde zijwind met een waaier Remco Evenepoel te isoleren. De Nederlandse ploeg met rodetruidrager Kuss was met zes man vertegenwoordigd in een eerste groep van twaalf renners waarin de Belg alleen zijn Italiaanse ploeggenoot Mattia Cattaneo bij zich wist. De poging slaagde niet. Op de Puerto Casas de la Marina la Perdiz, een klim van de eerste categorie, sloten van achteruit weer tal van renners aan.

Het was het sein voor zes renners om ervandoor te gaan, onder hen Kämna die eerder al een poging deed een bergrit te winnen. De Australiër Chris Hamilton en de Ecuadoraan Jonathan Klever Caicedo sloten nog aan waarna het achttal snel een riante voorsprong opbouwde.

De kopgroep ging strijden om de etappezege. De klassementsrenners hadden te horen gekregen dat de finish wat betreft de tijdmeting 2 kilometer eerder lag. Zij reden enkele minuten achter de kopgroep en kwamen niet meer in de buurt.

João Almeida viel aan en pakte met Aleksandr Vlasov enkele seconden op de concurrenten. Ook Primoz Roglic liep nog 2 seconden in op Evenepoel.

Kuss begint dinsdag aan de tijdrit met een marge van 43 seconden op Marc Soler. Evenepoel heeft 2.24 minuten achterstand, Roglic staat daar weer 5 seconden achter en Jonas Vingegaard 11 seconden. Wout Poels zakte weg uit de top van het klassement.

Voor Kämna is het de tweede zege van 2023 na een ritwinst in de Ronde van Alpen. De 26-jarige Duitser voltooide zijn trilogie aan ritzeges in de grote rondes. Hij won vorig jaar een rit in de Giro d’Italia en in 2020 een etappe in de Tour de France. “Ik ben daar heel blij mee”, zei hij. “Het was na de Giro dit voorjaar niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik weer op het podium sta.”