Formule 1-coureur Tsunoda valt uit in opwarmronde GP van Italië

De Japanse Formule 1-coureur Yuki Tsunoda is nog voor de start van de Grote Prijs van Italië uitgevallen. De AlphaTauri van de coureur kwam op het circuit van Monza in de opwarmronde plotseling tot stilstand. Het gevolg was een verlate start van de race, omdat de auto van Tsunoda eerst van het circuit moest worden verwijderd.

Max Verstappen gaat in Italië op jacht naar zijn tiende zege op rij in de Formule 1. Als de tweevoudig wereldkampioen erin slaagt de race op de snelle baan van Monza te winnen, is hij alleen recordhouder met meeste opeenvolgende overwinningen. Hij deelt nu nog het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel.

Verstappen begint niet op poleposition, maar start in zijn Red Bull vanaf de tweede plaats. Carlos Sainz start van poleposition.