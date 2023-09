IOC: deelname Russen aan Aziatische Spelen ‘niet haalbaar’

Russische en Belarussische atleten zullen niet deelnemen aan de Aziatische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geconcludeerd dat het plan sporters uit beide landen toe te laten tot het evenement, dat op 23 september in het Chinese Hangzhou begint, ‘niet haalbaar’ is.

“Het concept om atleten met Russische en Belarussische paspoorten deel te laten nemen aan de Aziatische Spelen 2023 is onderzocht zoals besproken op de olympische top in december 2022, maar is niet haalbaar vanwege technische redenen”, meldt website insidethegames op basis van informatie van het IOC. Sporters uit beide landen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne uitgesloten van de meeste internationale sporttoernooien.

In juli stemde de olympische raad van Azië (OCA) voor de toelating van maximaal 500 sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag. Het IOC was ook al aan het onderzoeken hoe sporters uit beide landen aan enkele Aziatische kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van Parijs kunnen deelnemen. Een woordvoerder van de OCA bevestigde dat het besluit de sporters toch niet toe te laten genomen is door het IOC. Russen en Belarussen waren eerder dit jaar ook niet welkom op de Europese Spelen.

Een beslissing over deelname aan de Spelen van Parijs zal ’te zijner tijd’ worden genomen, liet het IOC eerder al weten.