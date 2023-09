Kampioenschapsleider Bagnaia crasht na eerste bocht GP Catalonië

De Italiaanse MotoGP-coureur Francesco Bagnaia is kort na de start van de Grote Prijs van Catalonië zwaar gecrasht. De Italiaan, regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap, verloor de controle over zijn Ducati-motor en vloog over de kop. Terwijl Bagnaia op het asfalt lag, reed de Zuid-Afrikaan Brad Binder met zijn KTM over zijn benen.

De Italiaan is met nog onbekend letsel per ambulance afgevoerd naar de medische post en was bij bewustzijn. Het publiek klapte luid voor de onfortuinlijke Bagnaia, voor wie de GP van Catalonië voorbij is.

De race op het Circuit de Catalunya lag na het incident enige tijd stil om troep op te ruimen. De start was al hectisch omdat een stuk of vijf coureurs voor de eerste bocht al van hun motor schoven. Kort daarna maakte Bagnaia, die van poleposition was gestart en aan de leiding lag, een zogenoemde ‘highsider” waarbij hij over het stuur van zijn motor vloog en hard op de grond duikelde.