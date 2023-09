Kuss, Roglic en Evenepoel tevreden na eerste week Vuelta

Wielrenners Sepp Kuss, Primoz Roglic en Remco Evenepoel kijken met een goed gevoel terug op de eerste week van de Vuelta. De klassementsrenners konden zich niet mengen in de strijd om de ritzege in de negende etappe, die naar de Duitser Lennard Kämna van Bora-hansgrohe ging. Kuss behield de leiderstrui en was blij dat hij de dag goed was doorgekomen. “De rustdag komt gelegen, maar de focus ligt al op de tijdrit van dinsdag”, zei de Amerikaan van Jumbo-Visma.

De klassementsleider sprak van een nerveuze dag en vond het bemoedigend dat hij omringd was door sterke ploeggenoten, vooral toen er waaiers ontstonden door de zijwind. “We wisten dat we bij de les moesten zijn in de openingsfase”, zei hij. “We zaten direct op de voorposten van het peloton. Daarna bleek dat we een gat sloegen. Gelukkig waren de benen goed genoeg om telkens mee in de spits van de groep te zitten.”

Ploeggenoot Roglic probeerde op de slotklim nog enkele seconden van zijn achterstand goed te maken op concurrent Evenepoel, maar die 2 seconden werden in de latere rituitslag gecorrigeerd. Hij heeft in het klassement nu 7 seconden achterstand op de Belg. “Op de laatste klim had ik de benen om iets uit te richten. Het is goed om zo naar de eerste rustdag te kunnen gaan, volgens mij zijn we de eerste negen dagen op een goede en positieve manier doorgekomen.”

Ook Evenepoel, die in het algemeen klassement vierde staat op 2.22 minuten van Kuss, klonk tevreden. “We hebben veel gegeven in het begin van de etappe, in de strijd voor de waaiers”, zei hij. “En dan was er nog de slotklim. We bepaalden goed het ritme. Mijn concurrenten konden alleen maar volgen. Aan het einde was er nog een kleine aanval van Primoz net voor de tijdopname, maar ik verlies niet veel tijd.”

De Belgische titelverdediger in de Vuelta heeft een goed gevoel over de eerste week. “Er was een slechte dag door de gevolgen van mijn val, maar ik denk dat ik een van de beste renners in het peloton ben. Ik sta er in het algemeen klassement goed voor en ga met een goed gevoel naar de tijdrit.”